7 ans d'expérience dans la mise en place de solutions Salesforce incluant l'analyse des besoins et des processus métier, la rédaction du cahier des charges, la coordination des équipes projet et développement, la validation de la solution et l'accompagnement au changement.



Mes compétences :

Cloud computing

Analyse fonctionnelle

Logiciel CRM

Accompagnement au changement

Cahier des charges

Conduite de projet

Sales Force