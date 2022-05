Marie-Christine RUCHAUD

Aujourd'hui créatrice de sites Web sous WORDPRESS.

En effet, après plusieurs années comme secrétaire de rédaction-maquettiste en agence de communication, j'ai souhaité faire évoluer ma carrière vers Internet comme Webmaster. Une ouverture différente sur le monde de la communication, dans un univers dynamique, en constante évolution et résolument tourné vers le futur.

Mon expérience : le service des clients en agence et le travail en équipe ; mes atouts : adaptabilité et polyvalence ; ma spécificité : l’attention portée tant à la qualité du contenu qu’à sa mise en valeur.

Mon maître-mot : l'accompagnement du client dans toutes les étapes de la création de son site, de la réflexion initiale à la mise à jour régulière du site.



Mes compétences :

QuarkXPress

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Acrobat Pro

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Wordpress

Axure

Relecture / corrections

Réseaux sociaux

Service client