Marie-Christine SARLAT

Secteur : Immobilier



- Gestion : parfaite maîtrise de la gestion de portefeuille (copropriété de toutes tailles)

- Suivi opérationnel : grande réactivité aux urgences et problèmes quotidiens

- Relationnel : contacts permanents avec les conseils syndicaux pour avis et accords

- Assemblées générales : Tenue, parfaite maîtrise des débats, procès-verbaux

- Sens commercial : Négociation, conquête de nouveaux mandats en représentation du cabinet aux assemblées

- Contentieux : gestion des dossiers juridiques et de recouvrement de créances

- Travaux : établissement du cahier des charges, consultation des entreprises, étude des offres



Mes compétences :

Conseil

Contentieux

Copropriété

Gestionnaire

gestionnaire immobilier

Immobilier

syndic

Syndic de copropriété