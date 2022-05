Marie-Christine SAWLEY

Management de technologie: calcul haute performance (HPC), simulation numérique, grilles de calcul ; introduction nouvelles technologies en calcul haute performance; relations de haut niveau avec centres d'expertise en HPC et constructeurs informatiques.



Gestion centre de calcul haute performance: personel, investissements, infrastructure informatique.



Conception, planification, supervision de projets technico-scientifiques de haut niveau impliquant plusieurs partenaires; conduite d'équipes multicuturelles.



Sélection et revues de contributions conférences technico-scientifiques; editeur publications technico-scientifiques anglais, français, italien;



Ingénieur physicien et thèse en physique des Plasmas EPFL (1985. Formation complémentaire IMD Lausanne 1997 (Leading the Technology entreprise). Trilingue: anglais, français, italien.



Mes compétences :

Gestion d'équipe

Gestion projets

HPC

Multiculturelle

Simulation

Simulation numérique