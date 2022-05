Forte d'une expérience de plus de quinze ans qui m'a permis de me spécialiser dans les domaines du droit des sociétés et de l'entreprise, mon parcours professionnel fait ressortir mes capacités d'analyse et de décision.



Axée depuis plusieurs années sur le conseil, j'aimerais maintenant accompagner une entreprise dans son développement.





Mes compétences :

Réactivité

Autonomie

Relationnel

Analyse