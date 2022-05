Artiste pluridisciplinaire, je développe une recherche artistique à travers trois formes complémentaires (Tableaux, sculptures&Installations, Performances dansées)



Après une solide formation d'architecte et quinze années d'expérience, la danse, la sculpture et l'art contemporain orientent mon travail par une attention particulière portée au corps, à l'espace, à la présence.



Plus d'infos ici : http://www.mathevenin.com/



Mes compétences :

Artiste

Architecte

Scénographe

Sculpteur

2D/3D