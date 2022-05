Marie Christine VIDAL

J'exerce depuis 12 ans comme sophrologue caycédien.

c' est une discipline qui aide chacun à développer une conscience sereine au moyen d'entrainement personnel basé sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. Son objectif est d'aider à renforcer les attitudes et valeurs positives au quotidien.

Je propose un suivi individuel s'adressant à tout public (enfant, adulte,personne malade,sportif ...

cette gestion du stress et cet accompagnement peut vous permettre pour atteindre les objectifs suivants :

-Renforcement de la confiance en soi et de la concentration.

-Préparation et accompagnement de sportifs de haut niveau.

-Préparation et accompagnement d'étudiants et élèves aux examens et concours.

-Accompagnement de personnes atteintes de pathologies lourdes.

Je peux aussi intervenir au niveau de groupes et en entreprise.