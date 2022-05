J'interviens en EHPAD avec un atelier d'arts-plastiques et un atelier de "poésie orale" le haïku petit poème Japonais.

L'intelligence émotionnelle et la mémoire sensorielle sont au cœur de mon travail.

Je propose, dans mon atelier une approche du "dessin facile" pour que le dessin ne soit plus un obstacle à la créativité.

Et aussi un atelier de "peinture sans projet", une approche originale de la peinture.







Mes compétences :

Art

Communication

Microsoft Expression