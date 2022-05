Marie Christine WEGENER

Parce que vous avez un problème avec votre matériel informatique APPLE, et qu'il est souvent vital pour vous d'avoir un outil de travail opérationnel, j'ai le soucis avec le concours de mon équipe technique d'apporter une solution rapide et efficace à votre problème.

De mon expérience chez EIZO France, je mets à profit ce qui fait d'une relation commerciale une relation stable et durable : la confiance, l'efficacité et l'honnêteté.



Avec Les Experts du Mac, l'urgence dans l'intervention technique est devenue mon quotidien et quelque part "sauver" votre ordinateur m'apporte un sentiment d'utilité!



Retrouvez nous surArray et bientôt sur notre blog pour vous faire part de nos "sauvetages" mémorables ainsi que nos conseils et réponses à vos questions.