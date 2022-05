Marie-Christinewavreille WAVREILLE

Depuis toujours , chaque expérience vécue a enrichi mon enseignement.

Mes études de rythmique à l'Institut J.Dalcroze m'ont données l'élan pour poursuivre et rencontrer la danse créative,m'approprier les concepts de R.Laban . Par la suite , étudier la kinésiologie adaptée à la danse d'Odile Rouquet et enseignée par H.Godart m'a permis de raffiner mon approche du mouvement.

Mais la rencontre avec Laura Sheleen (danseuse, pédagogue-créatrice, psychanaliste Jungienne) a été un tournant dans ma vie.

Une attention permanente à l'autre , à toute chose qui m'entoure m'aide à éclaircir mon chemin . A tout instant j'apprends de moi-même et de mon environnement .