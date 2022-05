Marie-Chrystelle MADINSKA COUCHY

Bonjour,

je suis à la recherche d'une entreprise d'accueil dans le cadre d'un stage non rémunéré pour un BTS Assistante Commerciale qui s'effectuera du 12 Juin 2018 au 06 Juillet 2018. Je suis mobile sur Paris.

Je suis audacieuse, innovante, dynamique. J'ai le sens des responsabilités.



Mes compétences :

Relance Des Impayés

Organiser Les Déplacements Professionnels

Technique De Prises De Notes

Gérer Les Mails

Convainvre Un Client D'acheter Le Produit

Gestion de la relation client

Proposer Des Solutions Aux Clients Grâce À Une Com

Accueil physique et téléphonique