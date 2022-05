Marie CIAMBERLANO

Après des études en comptabilité, mon cursus m’a orienté vers des fonctions d’assistanat commercial et technique. En qualité d’adjointe, j’ai garanti l’administration des ventes, des achats et de la production, et assuré le rôle de chef d’orchestre afin de certifier une parfaite gestion et coordination des affaires.



"IL EST BIEN DES CHOSES QUI NE PARAISSENT IMPOSSIBLES QUE TANT QUE L'ON NE LES A PAS TENTÉES". André GIDE.





Mes compétences :

Management de projet

Gestion de production

Logistique transport

Gestion administrative

Comptabilité

Vente

Achats

GESTION DE STOCK

ACHAT

PLANNING

LOGISTIQUE

MANAGEMENT