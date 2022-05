Marie CLAIR

Je souhaite apporter mes qualités humaines et managériales à l'entreprise. Mon parcours professionnel m’a permis de mesurer l’échelle de gestion de la PME, et de la grande distribution, où j’ai appris à développer mon sens commercial et de service, associé aux contraintes de trésorerie.



Ma formation m’a offerte une force de proposition pour atteindre des spécificités qualificative et différentiantes de la concurrence.

Je sais réagir et répondre aux demandes avec clairvoyance, tout en coordonnant une équipe, et ce dans le respect des procédures.



Mon caractère curieux et créatif m'a conduit à découvrir le monde informatique et plus particulièrement du web en tenant à jour des blogs sur mes passions que sont les loisirs créatifs et la santé.



Aujourd'hui je suis prête à mettre mon savoir aux services d'une entreprise dans laquelle mon expérience m’a apportée les bases nécessaires à l’appréhension de ce que sont les attentes relatives au commerce, à la distribution et aux services.