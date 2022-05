Est 'Anim est une agence d'animation Commerciale qui réalise des animations en grande surface sur le secteur Nord Est , rayon fruits et légumes et produits frais ........ j'aimerais pouvoir travailler dans d'autres rayons ....dhp, beauté, liquide , épicerie , donc à la recherche de nouveau client.

Donc n'hésitez pas à me solliciter ........Merci