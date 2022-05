Marie-Claire BARRES

Je suis titulaire du diplôme IGC (gestion et management stratégique) IPC Toulouse homologué niveau 1.

Les fonctions à responsabilité que j"ai occupé m'ont permis d'acquérir une grande polyvalence, j'ai pu mettre en avant mes capacités d'adaptations. Je suis toujours prête à relever de nouveaux défis, acquérir de nouvelles connaissances pour améliorer encore et toujours ma performance. Je trouve ma motivation en relevant de nouveaux challenges, de nouveaux défis et dans le travail en équipe.

Très impliquée dans la vie associative, j'ai été pendant 7 ans présidente d'un club sportif et nous avons des compétitions de niveau international, mobilisant jusqu'à 200 bénévoles, j'ai pu mettre en oeuvre mes connaissances en gestion d'équipe et management de projet.

Grace à mes expériences professionnelles variées j'ai acquis une grande polyvalence. J'aime convaincre et me battre pour atteindre mes objectifs et je suis persuadée que l'optimisme et la volonté permettent de réaliser ce à quoi on croit vraiment.

Très intéressée par le développement personnel et les relations humaines, je me suis en parallèle formée à la PNL, à la connaissance de soi et des autres. Je suis très attachée aux valeurs humaines.



Mes compétences :

Animation

Organisation

Stratégie

Stratégie et organisation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

API

Accueil physique et téléphonique

Démarche commerciale

Suivi commercial et administratif