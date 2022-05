Marie-Claire BEATAI

DESS Gestion des Ressources Humaines (IAE), 14 années d’expérience diversifiée et internationale



mcbeatai@yahoo.com



COMPETENCES



Ressources Humaines



Conseiller les opérationnels : évaluation des performances, recrutement…

Former, guider des collaborateurs, stagiaires,

Coordonner le travail d’une équipe pour le montage d’un forum emploi,

Préconiser et budgétiser une campagne de recrutement, un plan de formation (Pme),

Organiser un service RH (Pme), un resourcing center européen, des assessment center

Mise en place d’un plan social, conseil en transition de carrière, inplacement,





Gestion du Personnel et Services généraux



Droit du travail : contrats de travail, départs, détachements, plan social…

Négociation de contrats de prestations diverses (recrutement, communication ...)

Administration du personnel, gestion des effectifs, élections professionnelles,

Etablissement des bulletins de paie et des déclarations sociales.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Formation

Formation Ressources Humaines

Recrutement

Ressources humaines