Marie Claire BERSON

Proche des dirigeants, je les accompagne dans leurs choix stratégiques et leurs options financières et patrimoniales. Spécialisée dans les acquisitions/cessions d'entreprises, j'assiste les dirigeants dans toutes les phases de leurs projets (audits de cible, assistance dans la rédaction de protocoles en appui des avocats, élaboration de business plan...). Le cabinet propose, en phase d'exploitation, le suivi comptable, de gestion et financier de l'activité.



Mes compétences :

Audit

Business

Business plan

Commissariat aux comptes

Expertise comptable

fiscalité