Marie Claire BOUNAUD

Actuellement en transition professionnelle, je souhaite suivre une formation diplômante pour valoriser mes acquis et consolider mes compétences en comptabilité et gestion.



Après 20 ans d'expérience professionnelle dans le secteur des hôpitaux et cliniques privés sur des postes de comptabilité auxiliaire et générale, j'aimerais étoffer mes compétences au niveau de la paye et du contrôle de gestion.



A compter de janvier 2016, je vais suivre un cycle diplômant en comptabilité sur le bassin d'emploi de Limoges pour à terme être en capacité d'intégrer une PME/PMI sur une fonction de collaborateur comptable.



Mes atouts : discrétion, sens de la confidentialité, fiabilité, rigueur



Mes compétences :

Comptabilité générale

Planification de la trésorerie

Gestion des immobilisations

Comptabilité clients

CEGI Santé

Ciel Immo

Gestion de trésorerie

Sage