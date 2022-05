UN BREVET A ETE DEPOSE EN 2015 POUR UN CHAPEAU "FRAICHEUR" INNOVANT QUI FERA PARTIE DE LA COLLECTION PRINTEMPS/ETE 2017 DE SOWAY !

Marie-Claire CASTAGNE a créé sa marque de casquettes et chapeaux SOWAY en 2011, spécialisée dans la haute protection solaire.dans un contexte Elégance ET Santé haut de gamme.

Son expertise en protection solaire par le chapeau commence à être reconnue par la Dermatologie.

Le siège social de l'entreprise est à LA BAULE en Loire-Atlantique (44).

La marque Soway est distribuée aujourd'hui dans 180 boutiques en France et à l'étranger : en majorité des chapelleries, thalassos, palaces (Eden Roc à Antibes, Castel Clara à Belle-île) et... pharmacies (lancement en 2016).

Soway recherche des points de vente intéressés par ses modèles innovants (chapellerie, boutiques haut de gamme, thalassos, golfs, pro-shops, boutiques à bord de bateaux de croisières, grands magasins, pharmacies ...), des distributeurs en France ou à l'étranger.

Soway lance une gamme de chapeaux et casquettes protège-nuque anti-UV pour bébés et enfants jusqu'à 6 ans pour le printemps 2017.

Soway vous invite à visiter son siteArray

Tél : 02 40 60 10 60 ou 06 62 55 10 60



Mes compétences :

Protection solaire