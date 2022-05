Marie-Claire COLIN

Dynamique et motivée, j'aime les postes nécessitant une polyvalence et un contact interne et externe à l'entreprise.

Mes compétences principales se situent dans le domaine administratif / comptable / contrôle de gestion. Forte de 10 ans d'expérience dans différentes structure, je sais m'adapter à différentes situations et proposer des solutions de réorganisation au sein de l'entreprise.

Je suis actuellement en formation au CNAM de Nancy, en sus de mon emploi, afin de valider en plus de ma maitrise en droit, le DCG (diplome de comptabilité générale)



Mes compétences :

Gestion administrative

Comptabilité

Finance

Microsoft Office

Citrix Winframe

Ciel Paye

Business Objects

Procédure Qualité

Marchés publics

Recouvrement