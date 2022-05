Marie-Claire DACHICOURT

Je suis originaire du PAS-DE-CALAIS, le manque de travail m'a amené à venir dans la Région Parisienne en 1996.

J'ai commencé comme secrétaire comptable dans une agence immobilière où je faisais la comptabilité, la préparation des vitrines, le suivi des registres des mandats et j'avais également la comptabilité d'une petite société gérée par mon directeur. L'Agence a dû fermer en 1999.

J'ai pris un poste en intérim chez PSA PEUGEOT CITROEN mais je me suis vite lassée car le travail était toujours le même.

Je suis rentrée chez MAAF IMMOBILIER en octobre 1999 en temps que comptable copropriété qui a été racheté par FONCIA en juillet 2006.

Depuis je suis Responsable Administrative et j'ai sous ma responsabilité une équipe de 3 personnes.