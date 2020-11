Marie-Claire FABERT

A partir d'un champ d'expériences dans le secteur SOCIAL ET EDUCATIF, il m'a été possible d'intervenir ponctuellement dans espaces professionnels d'entreprise ou du secteur public. Ayant pu constater et expérimenter la proximité de fait entre pédagogie et management, tant sur le plan méthodologique que relationnel, j'ai consolidé une pratique d'intervention auprès des groupes articulant FORMATION et ACCOMPAGNEMENT.

A travers les formations conduites et interventions menées, je cherche sans cesse à :

- associer contenus de formations et positionnement professionnel ( représentations, valeurs et motivations qui sous-tendent les pratiques),

- adapter les outils pédagogiques et méthodes de travail au service de l'évolution individuelle et collective,

- favoriser l'implication des participants par une méthode de déconstruction/reconstruction des réalités observées.



Mes compétences :

Accueil et accompagnement de public en difficulté

Communication et Ecrits professionnels

Gestion de situations de crises

Conduite de projet

Création d'association

Travail et conduite d'équipe