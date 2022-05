Marie Claire FALLET BAYÉ-POUEY

Responsable Communication Spectacles à Disneyland Paris

Mon expérience professionnelle dans le domaine du spectacle vivant , dont l'encadrement d'une cellule événementielle et d'une cellule de développement créatif spectacles, m'ont naturellement conduite à rejoindre le domaine de la Communication. Ma curiosité, ma passion pour tout ce qui touche de prés ou de loin à l'écriture et à la créativité en général, sont autant d'atours que je développe quotidiennement pour mieux servir mon nouveau domaine de compétences.

Toujours à la recherche du mot juste qui suscitera l'envie de découvrir, sans pour autant survendre, j'aime à penser que ma soif d'exactitude et de rêves, sont les clefs d'une communication aboutie.