Je m'appelle Marie-Claire je suis actuellement a la recherche un travail pour pouvoir financer mes études, m'inscrire dans une auto école pour avoir mon permis. Aider mes parents. Je suis une battante courageuse souriante serviable. Je me bats toujours pour avoir ce que je veux et j'ai pas peur de me salir les mains



Mes compétences :

pack office

Microsoft PowerPoint