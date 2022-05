Marie-Claire KANAAN

Mon parcours académique a été marqué par de nombreux enseignements de qualité, dans divers établissements, qui m’ont donné l’autonomie et le goût du travail, et ont largement participé à mon ouverture d’esprit. Je suis assidue et travaille régulièrement, je ne recule pas devant les difficultés. Je m’adapte rapidement à un nouvel environnement et j’apprécie le travail en groupe. Ainsi, les nombreux projets urbains (de structure et architecture, d’assainissement, de systèmes décisionnels et bases de données, et de systèmes d’information géographique dans le cadre de l’Aménagement du territoire) auxquels j’ai participé à l’EIVP et à l'ESTP ont été de véritables expériences enrichissantes dans la gestion de projets immobiliers et des moments privilégiés durant lesquels j’ai pu mettre à profit mes connaissances, ma curiosité et mon imagination pour répondre à des problématiques réelles. Les échanges que j’ai pu avoir avec divers acteurs de multiples secteurs tels que les ingénieurs, les architectes et les urbanistes, et les professionnels de la fonction juridique et financière qui m’ont encadré, me permettent aujourd’hui de regarder les projets avec des perspectives aussi différentes que complémentaires. De plus, grâce à mes nombreux stages dans la fonction publique et le secteur privé, j’ai pu analyser et prendre du recul sur les attentes des entreprises vis-à-vis des futurs managers et de leur vision de la conception de différents projets. Mon intérêt pour la création et l'entreprenariat m'encourage à vouloir me lancer dans des projets innovants qui font appel à mes connaissances et me permettront de les approfondir ou/et même d'en acquérir de nouvelles.



Mes compétences :

Maple

CAO

Autodesk Robot

DAO

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

GANTT Project

SPSS Statistics