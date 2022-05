Marie-Claire LAGADEC

Spécialiste du transport sanitaire depuis 18 ans, j'accompagne les entreprises de transport sanitaire (TPE et PME) au quotidien dans le décryptage et l’application de leur accord de branche, du code du travail et de leur réglementation professionnelle. J'assure une veille juridique pour leurs dirigeants.

Je développe depuis janvier 2018 une activité de médiation conventionnelle entre employeurs et salariés : ODYSSEE MEDIATION.



Mes compétences :

Réglementation du transport sanitaire

Droit du travail

Contentieux du travail