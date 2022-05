Marie-Claire LE REUN

J'ai à coeur de vous accompagner dans vos challenges créatifs. Ainsi, depuis plus de 15 ans (eh oui, déjà !), je me consacre à mes deux passions : le développement du potentiel humain et la créativité.

En plus d’un blog bilingue dédié à l’innovation, je développe mes talents de charmeuse de lions :).

Ne manquez pas de visiter le Creativ’ Lab de Lleo Magic et ses solutions créatives inédites

surArray ! # LleoMagic



Voici mon histoire...



Top départ !

Après un parcours de plusieurs années dans la communication internationale en entreprise, j’ai eu envie de me lancer dans une nouvelle aventure.



Et hop !

Différentes expéditions en Sciences Humaines m’ont tout appris :-) ! Inventaire de Personnalité Hermann, PNL appliquée, Dialogue Intérieur, Visualisation, Coaching, Management, Team-Building.



De plus !

La Créativité opérationnelle et l’Innovation n’ont plus de secrets pour moi grâce à de nombreuses formations dont le CNAM-Paris et le Creative Problem Solving Institute - Etats-Unis.



Et ma curiosité ne s’arrête pas là !

Baroudeuse de l’innovation, j’élargis mon horizon en permanence dans le monde entier. Au rythme des nouveaux projets, plusieurs Consultants-Coachs de confiance me rejoignent car, le Creativ’ Center, c’est avant tout une Dream Team !



L’Aventure Creative s’invente chaque jour !

Après d’audacieuses expérimentations autour du voyage dans le futur, de l’ubiquité et de l’arrosoir à idées, nous avons créé plusieurs outils et jeux pour faciliter la génération de vos nouvelles solutions créatives.



Eh bien voilà, il ne nous reste plus qu'à parler ensemble de vos envies d'innover, de faire mieux, nouveau, différent ! Alors, à très bientôt :) !



Mes compétences :

Team building

Design Thinking

Formation en Créativité

Consulting en innovation

Réunions de Recherche Créative

Bilan de carrière créatif

Création d'outils pédagogiques

Formation d'experts en créativité

Management de projet

Collaboration créative

Vision et Stratégie d'entreprise

Communication événementielle

Marketing produit

Rédaction d'articles