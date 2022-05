Passionnée d'art et d'histoire, présidente d'une association culturelle Les Amis du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, mon but est de faire découvrir et aimer l'Histoire de l'art auprès du plus grand nombre, connaisseurs, amateurs et jeune public. Nos invités sont de grands spécialistes de cette discipline universelle. C'est ainsi que chaque année sont organisées vingt-cinq conférences d'octobre à mai. Elles ont lieu les vendredis à 18h Athénée, amphithéâtre Wrésinsky, place saint Christoly à Bordeaux.



Il y a diverses manière d'aborder l'histoire de l'art. Le jugement 'esthétique, qui n'a qu'une valeur personnelle parce que l'œuvre nous plait. Le jugement artistique est fondé sur la connaissance. Ce sont ces deux parties du jugement esthétique et de la connaissance qui sont traitées par nos invités.



Le sentiment de plaisir accompagne à ce moment-là toute connaissance.





Après dix ans de recherche sur l'artiste Georges Dorignac né à Bordeaux en 1879, décédé à Paris en 1925, Marie-Claire Mansencal publie la première monographie consacrée à cet artiste : " Le maître aux aux figures noires". Cet ouvrage de 190 pages, d’un format classique 28x21 cm, est édité à 2000 exemplaires par les éditions Le Passage. L'exposition est actuellement en cours à la Galerie des Beaux-Arts, à Bordeaux jusqu'au 17 septembre.