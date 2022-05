Marie - Claire NGO PONOCK ÉPOUSE BIAMBAN

Je suis une Camerounaise âgée de 37 ans , mariée et mère d'enfants.



je mesure 1m75 et titulaire d'une Licence en Droit Privé et Sciences Criminelles, titulaire d'un MasterI et en cours d'optention du MasterII; également titulaire d'une Attestation en Secrétariat Bureautique et ayant une parfaite maîtrise de l'outil informatique.

j'ai effectué des stages à AES SONEL - Douala à la Compléance et Service Contentieux; à la Laquintinie au Service DU personnel et à Camrail à la DRH où j'ai fait la ronde des unités.

je me joins à vous pour avoir de nombreuses relations et pour faciliter mon intégration socio - professionnelles dans mes différents domaines de compétences.

j'espère beaucoup vous lire!



Merci



Salutations cordiales



Mes compétences :

Adaptabilité

Détermination

Encadrement

Formation

Gestion de la mobilité

Gestion des compétences

Intégration

Mobilité

Perspicacité

Recrutement

Relations professionnelles

Rémunération