Marie Claire NYOUMA

Nom : Mme EKOUTOU neé NGO NYOUMA

Prénoms : Marie-Claire

Date et lieu de naissance : le 10 octobre 1978 à Eséka

Nationalité : Camerounaise

Situation matrimoniale : Mariée 04 enfants

Tél. : 98510450/ 74033783/602 01 20



CURSUS SCOLAIRE



Octobre 2000Août 2001 : Attestation de fin formation : au Centre Formation Professionnelle des Employés de Bureau Bassa –Douala

1996-1997 : BEPC Collège Jonsthon Yaoundé

1998-1999 : niveau Seconde A4 : Collège Jonsthon Yaoundé

1992-1993 : Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires.

EPC DJOUNGOLO I



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Juin 2001:Stage académique à MEDEQUIP (System Medical Philip)

(Distribution des équipements et du matériel médical)

Janvier 2002-Avril 2003 :Secrétariat Bureautique KING BORG Business Center à l’Essec

Mai 2003 :Secrétaire Chargée de la formation au CETI

(Centre d’Etudes Techniques et Informatiques)

COMPETENCES

-Traitement de texte avec MS. Word (rapports, mémoires compte- rendus .)

-Conception et réalisation des brochures et livres (micro édition avec Publisher)

Conception et réalisation des cartes de visite, logos, billets d’ invitation, Badges .

-Réalisation des opérations de calcul devis- factures- bulletins avec MS. Excel

-Saisie de données Comptables et préparation des Bilans avec MS. Excel



AUTRES CONNAISSANCES



-Informatique : Photo express- Adobe Photoshop- Illustrator-Paint Brush- Power point-

Langue : Français courant "Bien" Expression écrite "Bien"



