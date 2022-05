Marie-Claire RABUSSEAU

Polyvalente, dynamique et autonome, je recherche à m'investir dans une entreprise de taille moyenne qui est en évolution et qui me permette de mettre à profit mes compétences.



Les différentes fonctions que j'ai occupées étaient d'effectuer des devis, des factures, la rédaction de courrier, la mise en place de partenariat avec des complémentaires santé et l'étude de dossiers santé (CMU de base, complémentaires, ACS et mutuelles).

Les différents postes occupés m'ont permis d'acquérir l'esprit d'équipe, la réactivité, une autonomie, et un bon relationnel.

Mon dynamisme, ma rigueur, ma réactivité et ma bonne maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook et Internet) ont toujours été très appréciés dans mes différents emplois.



Mes compétences :

Autodidacte

Autonome

Dynamique

Esprit d'équipe

Excel maitrisé

Internet

Maitrise excel

Maitrise internet

Maîtrise word

Polyvalent

Réactive

Rigoureuse

Microsoft Word

Secrétariat

Microsoft Excel

Rigueur