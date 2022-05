Marie-Claire ROULLIER

Forte d’une solide expérience en tant que gestionnaire d’un back-office dans le secteur monétique/bancaire, je souhaite aujourd’hui mettre mes compétences au profit d’un même secteur d’activité...Mon expérience professionnelle, chez Mastercard, m’a permis de développer bon nombre de compétences telles que le contrôle et le suivi des échanges compensation liés aux opérations cartes, le règlement ,la comptabilité, la gestion de la trésorerie,le support opérationnel auprès des banques, la connaissance des protocoles d’échange dans le domaine de la Monétique.

Je pourrais me reconvertir également vers un autre domaine un peu plus général qui est celui de la comptabilité générale et /ou Administration du personnel Paie.

En effet j'ai suivi des formations (de janvier à juin 2013) dans ces domaine chez ACE EXPERT ( centre de formation continue spécialisé en comptabilité) et ai enrichi ce cursus en obtenant les concours de l'Union Professionnelle UC1 et UC2 : Gestion Comptable Courante. J’envisage de passer L’UC3 fin d'année 2013.





Mes compétences :

Statistiques sur progiciel:Hypérion

Assistance Support Monétique

Comptabilité et Trésorerie

SAGE comptabilté Paie

SAP comptabilité