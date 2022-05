Marie-Claire TARQUIN

Après des études universitaires, j'ai intégré le monde des livres tout d'abord en librairie (vente, resp. de rayon, resp. de lbrairie) avant d'occupe des fonctions de cadre commerciale dans une maison d'édition.

je me suis réorientée vers le secteur de l'entretien textile il y a quelques années en qualité de consultante pour un fabricant de produits et ai géré mon propre établissement d'entretien (textiles) pendant 10 ans avant de me concentrer sur mes activités de consultante et grossiste (entretien de textiles et de surface) auprès des pressings, blanchisseries, hôtels, restaurants, entreprises...