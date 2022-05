En 2004, suite à mon dernier licenciement économique, j'ai pris le temps de me consacrer à ma vie privée!

Aujourd'hui, après une grossesse bien vécue et quelques mois consacrés à ma fille, je me sens prête a m'investir dans ma vie professionnelle.



Après mûre réflexion, je souhaite intégrer une entreprise (PME ou PMI / en intérim,CDD ou CDI)qui saura tirer bénéfice de mon expérience professionnelle et de mes capacités et/ou qualités personnelles.