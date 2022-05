Bonjour, je m'appelle Marie-Claire Ung, j'ai 24 ans et je suis récemment diplômée d'un master international en neurosciences, partenariat entre la Suisse, l'Allemagne et la France.



Je recherche un 1e emploi en entreprise, un stage ou un contrat de professionnalisation.

Je suis bilingue anglais/français et je suis très intéressée par une expérience à l'international.

Le milieu biotechnologique et pharmaceutique m'attire beaucoup.

Si vous travaillez dans la qualité, le marketing, la propriété intellectuelle ou la communication scientifique je suis aussi intéressée :-)



J'ai 4 ans d'expérience dans la recherche en laboratoire, j'ai des bases en programmation informatique, en allemand et j'apprends vite.



Mes mots-clés ? Energie, enthousiasme, créativité, curiosité.



Mes compétences :

Biologie

Programmation

Communication scientifique

Recherche documentaire

Gestion de projet

STATISTICA

Python Programming

Prism

Adobe Acrobat