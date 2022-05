Marie-Claire VINIECKI

Ingénieur navigabilité aéronautique civil et militaire chez Safran.

Expérience acquise en particulier au sein des autorités civiles (DGAC/GSAC) et militaires ( DGA/DT).

Domaines de compétences :

- Conception (EASA /FRA/ EMAR 21), Production, Maintenance (EASA/ FFAA/ FRA/ EMAR... 145)

- SGS

- Relations avec les autorités de l'aviation civile (EASA /FAA) et militaire (DGA/AED)



Mes compétences :

Aéronautique

Maintenance

Production

Reglementation

Réglementation aéronautique