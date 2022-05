Marie-Claire WROBLEWSKI

Peintre autodidacte

Ai participé à de nombreuses expositions:

France :

Revin, Fumay, Charleville, Paris Espace Delpha, Ax-les-Thermes, Grau-du-Roi, Port-Camargue, Villeneuve-lès-Avignon, Saint-Etienne, Casino de Vals-les-Bains, Saint-Galmier, Nîmes, Annemasse, Chooz (Salle de la Bergerie)...

Belgique:

Libramont ...

Ai réalisé de nombreuses affiches (Exposition Artistiques et Artisanales de Chooz en 1986-en 1987-en 1988), plaquette pour la Fête des Grottes de Nichet en 1996 (qui a été reprise en 1997, 1998 et 1999). Blason pour le village de Chooz.

Ai reçu le Prix du Public en 1984, Médailles d'Or, d'Argent, de Bronze et de nombreux diplômes...



Adresse de blog: "palette08600.blogspot.com



Mes compétences :

Peinture