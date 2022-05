Mettre mes compétences et mon expérience au service de votre entreprise.



Mes compétences :

- Conception des plans et dimensionnement des bâti

- Gestion des projets de génie-civil

- Négociation commerciale,Gestion de la productio

WORD, EXCEL, POWERPOINT (2003-2007) - MS-PROJECT 2

- Chemin de fer

- Devis et Métré