Marie-Claude AUBOUIN

Je travaille depuis plus de 25 ans dans la formation professionnelle 10 ans à l'Asfo du Limousin ,1 an dans le service formation continue d'une filiale de l'une des universités de Toulouse ,16 ans dans l'organisme de formation des caisses de sécurité sociale de midi-pyrénées et languedoc roussillon .Je suis responsable du pilotage général de cette structure dont le CA est de 3,2 millions d'euros qui emploie 25 salariés et fait intervenir plus de 200 formateurs occasionnels et consultants externes .

Je suis diplômée de SUPDECO Toulouse .



Mes compétences :

Développement des compétences

Formation

Gestion de projet

Ingénierie

Ingénierie de formation

Ingénierie des compétences

Management

Management participatif

Motivation

Ressources humaines

travail collaboratif