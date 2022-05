Madame, Monsieur,



J’aimerais vous remercier de me permettre de me présenter à vous par l’entremise de mon Curriculum Vitae.



À la lecture de celui-ci, vous constaterez que j’ai à mon actif, plusieurs années en ventes, service à la clientèle, gestion de crises et direction.



À ce propos, en amalgamant mes années d’expérience en techniques de ventes à celles concernant le service et la satisfaction de la clientèle, j’en suis venue à obtenir un taux exceptionnellement élevé quant à la rétention à long terme de celle-ci.



Étant dynamique et proactive, j’ai toujours démontré un intérêt marqué pour la compétence et le travail bien fait. Je suis aussi une adepte inconditionnelle du renforcement positif. Au fil des ans, cette technique m’a maintes et maintes fois donnée des résultats allant bien au-delà des objectifs fixés. Je considère donc toujours cette méthode comme étant extrêmement profitable pour toute entreprise ayant le désir d’avancer rapidement et positivement.





Anticipant le tout conforme, je demeure disponible pour répondre à votre questionnement.



Marie-Claude Boudreault

418-861-9787

581-888-8277