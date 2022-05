Marie Claude BOUHELIER-COSMEUR

DIRECTION DE STRUCTURE : management d'équipe/stratégie de développement et mise en place des actions/gestion du budget



RELATION ENTREPRISES : prospection/connaissance des besoins/recrutement/information sur les mesures d'aide/accueil et accompagnement des porteurs de projets/recherche de locaux et de terrains/actions de communication



PUBLIC : Jeunes et adultes

Accueil, information, orientation, conseil/accompagnement et suivi/étude de projet/mise en place de parcours d'insertion/proposition d'offres d'emploi et positionnnement/aide à la rédaction de CV et lettre de motivation