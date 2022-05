Marie-Claude BOURGEOIS

Après une expérience professionnelle de 20 ans en entreprise dans le domaine des Ressources Humaines, j'assure aujourd'hui des missions de conseils auprès de PME et anime des projets de formation continue ou supérieure dans des organismes et écoles spécialisées en RH.

Je suis diplômée d'un Mastère Spécialisé RH-ESSEC et d'une certification professionnelle de Formatrice Consultante.

Mes domaines d'intervention sont plus particulièrement :

- La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

- La Gestion des Carrières

- La Politique de Recrutement

- L'Entretien Annuel d'Evaluation

- Le Suivi de Mémoire et Soutenance



Mes compétences :

Droit

Droit du travail

Efficacité professionnelle

Elaboration du Projet Professionnel

Formation

Formation RH

Gestion des conflits

Gestion du stress

Gestion du temps

GPEC

Mobilité

Mobilité professionnelle

Recherche

Recrutement

Techniques de recherche d'emploi

Techniques de Recherche d'Emploi et de Stage

Ressources humaines

Conseil

Formation professionnelle

Pédagogie

Accompagnement

Coaching

Management