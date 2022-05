Marie-Claude BUT-SORGINI

Je souhaiterais vivement occuper un poste de "Responsable des Achats" ou "Acheteur". J'aimerais mettre à profit mes différentes expériences professionnelles et mes compétences dans un Service Achats.

J'ai repris mes études en 2009 pour améliorer mes connaissances en achats et apprendre les outils qui me manquaient. J'ai préparé l'ESAP Orléans (Ecole Supérieure des Acheteurs Professionnels) et obtenu le diplôme de "Responsable des Achats" fin 2010.



Mes principales compétences :



- élaborez la stratégie achats,

- analysez le panel fournisseurs (loi pareto)

- sourcing

- rédigez les dossiers de consultation

- analysez les offres

- procédez à la sélection des fournisseurs

- conduire les négociations

- créez contrat d’achats

- maitrisez les risques fournisseurs

- optimisez les coûts QCD (qualité, coût, délai)

- amélioration continue PDCA (plan, do, check, act), développement durable

- sécurisez les approvisionnements



en vue d'obtenir performance et productivité.



J'ai l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités avec la capacité d'analyse et de synthèse.

Je suis dynamique, rigoureuse, réactive et j'aime le travail d'équipe.



Système d'info : PROGICIELS SAP, GPAO, MGCOM, GAMMA, MGPRO, INTRANET



Mes compétences :

Achats

acheteur

Logistique

Responsable achats