Marie Claude CAILLEUX

Forte d'une expérience de 28 années en gestion administrative du personnel et de la paie, j'ai mis en place plusieurs SIRH dont en dernier lieu celui du réseau consulaire français des CCI en qualité de site pilote pour la région Nord de France.

Cette mission a impliqué la gestion de 1500 dossiers du personnel et de la paie et le Management d'une équipe de 13 collaborateurs.



Je souhaiterai mettre mes compétences à la disposition d'une entreprise dynamique.

N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de développer les éléments repris sur mon CV synthétique;

Cordialement





Mes compétences :

Gestion de projet

Paie

Gestion du personnel

Management