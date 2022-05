Marie-Claude CHAPPA

Maîtrise des aspects comptables, sociaux et fiscaux,

Maîtrise des budgets de fonctionnement et de trésorerie,

Bilan et liasse fiscale,

Relations avec les expert-comptables et CAC,

Relations bancaires,

Management,

Maîtrise des logiciels SAGE compta, paie,immo et édition pilotée,

Etablissement et analyse de situations mensuelles,

Gestion du Personnel et paie,

Déclarations fiscales et sociales,

Audit interne suite mise en place norme ISO,

Excel, word, EBP.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Ressources humaines

Gestion budgétaire

Comptabilité générale

Comptabilité analytique