Marie-Claude COSQUER

Autodidacte, mon parcours professionnel est atypique.



De formation administrative, je me suis formée tout au long de ma vie professionnelle et personnelle et ai évolué dans différents secteurs d'activité.



De l'édition aux sociétés d'intérim, de la mode aux ressources humaines j'ai découvert avec intérêt tous ces secteurs aussi différents les uns des autres.



J'ai aussi fait une formation de psychothérapeute et ai en final créé une petite structure de vente de bijoux et accessoires dans les comités d'entrepise et sur Ebay.



Il n'y avait qu'un pas à faire pour aller de l'art d'être belle à l'intérieur à l'art d'être belle à l'extérieur. Le voici franchi.



Ma compétence dans ce domaine, qui va au-delà de la simple vente d'un bijou, est reconnue par mes clientes en vente directe et sur EBAY. Une vraie relation s'établit le temps de choisir un ou plusieurs bijoux.



J'aimerai partager avec vous ce moment de plaisir que nous prenons ensemble, le temps de vous faire plus belle encore.



Mes compétences :

Accompagnement

accompagnement de la personne

Animation

Coaching

Commercial

Communication

Gestion d'équipe

Gestion d’équipe

Professionnels

Psychothérapie