Marie-Claude DESALME

Après avoir passé 33 ans à la Société Schaller en qualité d'assistante commerciale et suite à un licenciement économique, je suis actuellement Assistante de Vie Scolaire (Administrative) en Ecole Maternelle sous contrat CUI/CAE. Ce contrat se terminant en juillet 2015, je suis donc dès à présent à la recherche d'un nouvel emploi.

Je serais intéressée par un poste d'agent d'accueil ou de secrétaire sur Nancy et agglomération.

Je suis disponible, polyvalente, souriante et je m'adapte très facilement à une nouvelle équipe et un nouvel environnement.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.