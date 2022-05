Marie-Claude DESJARDINS

Si vous êtes Avocat(s), aux Barreaux d'Aix-en-Provence et/ou Marseille, et souhaitez anticiper et préparer le développement de votre structure en vous attachant un personnel qualifié, compétent, expérimenté pour vous seconder, vous assister, accompagner et participer activement à l' optimisation de votre rentabilité tout autant que la satisfaction de votre clientèle : contactez-moi !!



Titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle de Juriste en cabinet d'avocats, et actuellement en poste, en qualité d'assistante juridique, je recherche idéalement une opportunité d'évolution pour exprimer pleinement mes compétences et savoir faire de Juriste ou Premier Clerc d'avocats à l'horizon 2016.



Disposant d'une solide formation juridique, en permanence actualisée et approfondie, je suis à même d'accomplir toutes les missions de Juriste chargé de contentieux en rédigeant les actes de procédure (requêtes, assignations, conclusions, préparation des dossiers de plaidoirie...), des consultations, mises en demeure, déclarations de créances... et plus globalement : en assurant la mise en œuvre et le suivi de toutes les procédures contentieuses (et précontentieuses) dans le respect des échéances et délais impartis.



Véritable collaboratrice de confiance en lien direct avec les avocats, je suis formée pour venir, en support d’équipe ou de manière autonome, optimiser les procès et votre gestion des procédures de toutes natures (CPH, TCom,, TAdmn., TASS, CAA, outre le suivi des postulations TGI et CA grâce à la pratique courante du RPVA, Infogreffe..),



Interlocutrice dédiée des avocats, polyvalente, pluridisciplinaire et garante du bon déroulement des procédures, je peux vous apporter, en plus, une expertise au quotidien dans la gestion de dossiers en phase d’exécution, et participer à des projets transverses : étude et évaluation des risques, négociation de solutions amiables (rédaction de protocoles transactionnels), élaboration des stratégies de défense et de recouvrement les plus adaptées aux intérêts de vos clients, ainsi que leur suivi intégral (échanges avec les correspondants, facturation, mouvements de fonds CARPA, etc).



Pour optimiser vos résultats et la satisfaction de vos clients, vous pourrez me confier le soin d'assurer la mise en oeuvre et le suivi des procédures civiles d’exécution : saisies conservatoires, sûretés judiciaires, et de n'engager qu'à bon escient le recouvrement forcé et le suivi des missions confiées aux huissiers.



Vous bénéficierez également de mon savoir faire et de mon expérience s'agissant du traitement des :

- Etats de frais (de toutes procédures, calculs d’intérêts et indexations),

- Procédure de recouvrement et/ou contestation des dépens,

- Procédure de recouvrement, contestation et/ou taxe des honoraires.



Engagée, responsable, rigoureuse et d'une grande capacité d'adaptation,, très dynamique et réactive, on me reconnaît d’excellentes qualités professionnelles, rédactionnelles (frappe rapide et orthographe irréprochable) et relationnelles (appréciant tout particulièrement le travail en équipe).



Exprimez vos besoins et vos attentes, je ne manquerai pas de les considérer avec la plus grande attention,



Je suis disponible pour un temps partiel à compter du 1er septembre 2015, ou une collaboration en freelance (sur site ou externalisée).



Marie-Claude DESJARDINS

marieclaude.desjardins@gmail.com

Port : 06.77.48.31.21