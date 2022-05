Cofondatrice de l'association des Zigônez en juin 2000 après une formation avec le Samovar et le Bataclown. Animation d'ateliers de recherche en art-clownesque et théâtral avec des acteurs "dits" en situation de handicap et des étudiants assistants sociaux et éducateurs.

Écriture et mise en scène de 2 pièces de théâtre : MARZAC sur l'aide à domicile et CANARI (à destination d'un public enfants) sur l'enfermement.