Caissière de super marché, technicienne de surface, cadre de la fonction publique, ministère du budget, comptabilité, recouvrement, accueil du public caisse et téléphone, je suis retraitée depuis peu et cherche du travail. Tonique, motivée, je parle anglais et allemand. Mon parcours professionnel fut varié et divers, j'aime le contact est l'esprit d'équipe. Je suis manuelle.